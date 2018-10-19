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Насалик пропонує направити 2 млрд гривень на модернізацію держшахт 

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 16:04
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

За словами Насалика, модернізація шахт сприятиме їх виходу на бездотаційне функціонування

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик пропонує направити 2 млрд гривень на модернізацію держшахт. Про це Насалик повідомив сьогодні під час комітетських слухань щодо державного сектору вугільної промисловості, передає кореспондент РБК-Україна.  

"На сьогодні є 11 шахт, які не потребують державної дотації", - сказав він, додавши, що у перспективі до недотаційних шахт зможуть доєднатися ще 2-3. 

Голова відомства також зазначив, що модернізація шахт сприятиме їх виходу у перспективі 7 місяців на бездотаційне функціонування.  

"Якщо 2 млрд гривень - на модернізацію шахт, вугільна галузь буде недотаційною... Для запуску лав потрібен період від 5 до 7 місяців. Тому на 5-7 місяців потрібно передбачити кошти на підтримку заробітних плат, а після семи місяців вугільна галузь не потребуватиме дотацій... Ми не потребуватимемо додаткового ресурсу з держбюджету", - сказав він. 

"Ці кошти, які ми хочемо вкласти, допоможуть сформувати нижчу ціну на вугілля. Виділяючи 2 млрд грн на модернізацію шахт, ми не тільки зекономимо, але й зможемо впливати на цінову політику", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Насалика, на сьогоднішній день заборгованість по зарплатах перед шахтарями становить 488 млн гривень.

Додамо, також повідомлялося, що наступного тижня у Кабінеті міністрів відбудеться нарада з Міністерством енергетики та вугільної промисловості щодо виплат заробітної плати шахтарям

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