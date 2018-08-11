NASA запускает зонд для исследования Солнца

Станция должна выйти на стабильную орбиту вокруг Солнца до конца 2024 года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустит солнечный зонд Parker Solar Probe. Об этом сообщает NASA.

Зонд должен пролететь на рекордно близком расстоянии от звезды и исследовать процессы, происходящие на границе короны Солнца и атмосферы.

На борту зонда Parker установлено специальное оборудование для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, испускаемых звездой. Такое исследование позволит ответить ученым на вопросы о взаимодействии солнечной короны с фотосферой, верхним слоем Солнца, и понять, как зарождаются и разгоняются частицы солнечного ветра.

Планируется, что опытная станция выйдет на стабильную орбиту Солнца в конце 2024 года и приблизится к поверхности звезды на расстояние 6,4 млн км - это в 7 раз ближе, чем ранее удавалось другим аппаратам.

Зонд, на создание которого было потрачено около 1,5 млрд долларов, будет находиться в пределах короны Солнца, где температура достигает 500 тыс. кельвинов.

Напомним, что ранее в NASA объявили имена астронавтов для миссий SpaceX и Boeing.

Кроме того, 25 июля, SpaceX удачно осуществила запуск ракеты с военной базы Вандерберг в Калифорнии.