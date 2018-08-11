NASA запустить зонд для дослідження Сонця

Станція повинна вийти на стабільну орбіту навколо Сонця до кінця 2024 року

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустить сонячний зонд Parker Solar Probe. Про це повідомляє NASA.

Зонд повинен, пролетіти на рекордно близькій відстані від зірки та дослідити процеси, що відбуваються на кордоні корони Сонця та атмосфери.

На борту зонду Parker встановлене спеціальне обладнання для вимірювання напруження електромагнітного поля Сонця і визначення характеру частинок, що випускаються зіркою. Таке дослідження дозволить відповісти вченим на питання про взаємодію сонячної корони з фотосферою, верхнім шаром Сонця, та зрозуміти, як зароджуються та розганяються частинки сонячного вітру.

Планується, що дослідна станція вийде на стабільну орбіту Сонця в кінці 2024 року та наблизиться до поверхні зірки на відстань 6,4 млн км - це в 7 разів ближче ніж раніше вдавалося іншим апаратам.

Зонд, на створення якого було витрачено близько 1,5 млрд доларів, буде знаходитися в межах корони Сонця, де температура досягає 500 тис. кельвінів.

Нагадаємо, що раніше в NASA оголосили імена астронавтів для місій SpaceX та Boeing.

Крім того, 25 липня, SpaceX вдало здійснила запуск ракети з військової бази Вандерберг в Каліфорнії.