SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками

Запуск ракети був здійснений сьогодні з військової бази Ванденберг в каліфорнійському окрузі Санта-Барбара

Запуск ракети Falcon 9 був здійснений вдень у середу, 25 липня, з військової бази Ванденберг в каліфорнійському окрузі Санта-Барбара (США). Про це повідомляється в Twitter SpaceX.

Відзначимо, що старт космічного апарату транслювався на сайті корпорації. Перші дані показують, що запуск пройшов без ускладнень.

В компанії SpaceX розповіли, що перша щабель, яка відокремилася, опустилася на автоматичну платформу Just Read the Instructions в Тихому океані приблизно через 20 хвилин.

Falcon 9 повинен через годину після старту вивести на орбіту 10 супутників зв'язку Iridium NEXT, що належать мобільному оператору Iridium Communications.





Нагадаємо, 23 травня в Каліфорнії з космодрому Ванденберг стартувала ракета-носій Falcon 9 з п'ятьма телекомунікаційними супутниками Iridium NEXT і двома дослідницькими зондами для NASA.