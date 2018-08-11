NASA отложило запуск солнечного зонда Parker

Запуск перенесен из-за нехватки времени до закрытия стартового окна

Агентство NASA отложило на сутки запуск ракеты Delta IV Heavy с солнечным зондом Parker, который должен был стартовать с мыса Канаверал сегодня. Об этом сообщает NASA.

Сначала время запуска было перенесено с 10:53 на 11:28 из-за проверки системы передачи данных с корабля на Землю. Позже в NASA сообщили о нехватке времени до конца стартового окна.

Напомним, солнечный зонд должен приблизиться на рекордно близкое расстояние, 6,2 миллиона километров, до Солнца и первым из ранее созданных аппаратов войти в солнечную атмосферу.

Кроме того, зонд создан для измерения напряженности электромагнитного поля Солнца и определения характера частиц, испускаемых звездой. Такие исследования должны дать возможность ученым ответить на ряд вопросов связанных с Солнцем.

Исследовательская станция должна выйти на солнечную орбиту до конца 2024 года и будет находиться в слоях солнечной атмосферы, температура которых может достигать более 500 тыс. кельвинов. На создание зонда Parker было потрачено около 1,5 млрд долларов.