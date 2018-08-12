NASA запустило зонд для вивчення Сонця

Запуск станції Parker Solar Probe відбувся на мисі Канаверал

Сьогодні, 12 серпня, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) запустило зонд для дослідження Сонця. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

Повідомляється, що відбувся запуск автоматичної станції Parker Solar Probe, місія якої полягає у дослідженні Сонця. Зонд вивела у відкритий космос ракета-носій Delta IV, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Нагадаємо, напередодні NASA відклало запуск сонячного зонда Parker. Перенесення старту на добу пояснили браком часу до закриття стартового вікна.

До цього РБК-Україна повідомляло, що зонд має пролетіти на рекордно близькій відстані від Сонця і досліджувати процеси, які відбуваються на межі корони і атмосфери. На зонді встановлено спеціальне обладнання для вимірювання напруженості електромагнітного поля Сонця і визначення характеру частинок, які випромінює зірка. Передбачається, що вчені зможуть отримати відповіді на питання про взаємодію сонячної корони з фотосферою, верхнім шаром Сонця, і зрозуміти, як зароджуються і розганяються частинки сонячного вітру.