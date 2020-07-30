NASA запускает марсоход Perseverance: когда он долетит и что будет исследовать

30 июля с мыса Канаверал стартует миссия "Марс-2020". На борту ракеты Atlas V к Красной планете впервые полетит ровер с управляемым дроном-разведчиком. Аппарат будет искать доказательства жизни на Марсе и собирать образцы грунта для дальнейшей отправки на Землю. Чем важна очередная миссия NASA - в материале РБК-Украина.

Старт глобального проекта по исследованию Марса

Сегодня в 14:50 (по киевскому времени) во Флориде на мысе Канаверал состоится запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission. Об этом сообщается на сайте NASA.

Главной целью миссии является поиск доказательств обитаемости Красной планеты. Для исследований NASA используют усовершенствованный ровер Perseverance с вертолетом-разведчиком. Дрон должен осуществить первый тестовый полет над поверхностью другой планеты.

Фото: марсоход Perseverance (nasa.gov)

Планетоход прибудет на Марс через полгода, планируемая дата - 18 февраля 2021. Perseverance будет работать около 2-х лет в районе кратера Джезеро, который предположительно является дном озера. По мнению ученых, именно на данной территории высокая вероятность наличия следов органики.

Отобранные ровером образцы будут доставлены на Землю в 2031 году. Их соберет марсоход следующего поколения ExoMars. Он отправится к поверхности Красной планеты в 2026 году с возвращаемой ракетой.

В случае успеха проекта, ученые впервые смогут провести детальные исследования марсианского грунта на наличие признаков жизни. А также попытаются выяснить, в чем причина изменения теплого и влажного климата на планете на холодный и сухой.

Дрон-разведчик, выработка кислорода и звуки Марса

Марсоход Perseverance оснащен миниатюрным вертолетом Ingenuity c двумя винтами по 120 см в диаметре, длиной 20 см и весом около 2 кг. Его главная задача - испытание возможности полета в разреженной внеземной атмосфере. Тестовые полеты Ingenuity проводились в Арктике.

Фото: дрон Ingenuity (nasa.gov)

Если дрон сможет взлететь на Марсе, он будет выполнять разведку траектории передвижения ровера и фотографировать планетоход. Аппарат планируется использовать не более 3 минут в день на расстояние до 600 метров.

Еще одной технологией в рамках миссии является MOXIE (Mars Oxygen ISRU Experiment) - экспериментальная методика выработки кислорода из атмосферы Красной планеты, состоящей из углекислого газа. Успех в использовании MOXIE очень важен для будущих пилотируемых миссий на Марс.

На корпусе ровера есть микрофоны, благодаря которым станет возможно услышать звуки марсианской среды, шумы от приземления и передвижения аппарата по поверхности Марса.

Фото: подготовка к миссии (nasa.gov)

В Perseverance установлены 23 камеры для съемок планеты, система камер с панорамным и стереоскопическим изображением, прибор для анализа минералогического состава почвы, прибор для определения наличия органических соединений в грунте, рентгеновский и ультрафиолетовый спектрометры, датчики температуры, влажности, давления, определения скорости ветра, георадар с диапазоном действия на глубину до 10 метров. Кроме того, ровер оснащен манипулятором для бурения отверстий в грунте до 6 см.

Перемещаясь по поверхности Марса, планетоход будет не только проводить самостоятельный анализ грунта, но также отберет образцы для ученых и поместит их в герметичные трубки. Во время следующей миссии Mars Sample Return эти образцы отправятся на Землю.

Интересные факты о ровере

Марсоход Perseverance (Настойчивость) получил свое название по результатам школьного конкурса от NASA. Дети писали сочинение с описанием преимуществ выбранного варианта.

Именами известных персонажей романов Артура Конан Дойля назвали два инструмента на манипуляторе аппарата. Это ультрафиолетовый спектрометр Sherlock и камера для мелкомасштабных снимков Watson.

На корпус ровера прикреплен чип с картой памяти. На ней записаны имена 11 млн человек, которые захотели увековечить себя на Марсе, заполнив специальную анкету на сайте Аэрокосмического агентства.

Коронавирус не покинет пределов Земли. Перед полетом на Марс планетоход прошел стерилизацию, парашют и термозащитные блоки прогрели до 110 градусов по Цельсию.

Ранее стало известно, что Китайская Народная Республика успешно отправила свой первый зонд на Марс.

Также 20 июля Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, отправившим космический зонд к Красной планете.