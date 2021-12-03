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NASA выбрало еще две компании, которые будут разрабатывать новую космическую станцию

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заключило соглашения еще с двумя частными компаниями - Nanoracks и Northrop Grumman. Они, как и Blue Origin, займутся разработкой проектов новых космических станций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Общая стоимость заключенных сделок составляет 415,6 млн долларов США:

NASA все чаще обращается за помощью к другим частным предприятиям, чтобы достичь своих целей в космосе. За последние 10 лет управление добилось большого успеха благодаря этой модели отношений, поскольку, например, доставка грузов осуществлялась компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

Эксплуатация Международной космической станции завершается уже в 2028-м году.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Blue Origin подписала соглашение с NASA относительно строительства новой космической станции.

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NASAМКСBlue Origin