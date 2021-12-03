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NASA обрало ще дві компанії, які розроблятимуть нову космічну станцію

Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) уклало угоди ще з двома приватними компаніями - Nanoracks та Northrop Grumman. Вони, як й Blue Origin, займуться розробкою проєктів нових космічних станцій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Загальна вартість укладених угод становить 415,6 млн доларів США:

NASA все частіше звертається за допомогою до інших приватних підприємств, аби досягнути своїх цілей у космосі. За останні 10 років управління досягло великого успіху завдяки цій моделі відносин, оскільки, наприклад, доставка вантажів здійснювалась компаніями SpaceX і Northrop Grumman.

Експлуатація Міжнародної космічної станції завершується вже в 2028-му році.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Blue Origin підписала угоду з NASA щодо будівництва нової космічної станції.

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NASAМКСBlue Origin