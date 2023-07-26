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NASA втратило зв'язок з МКС. Довелося вдатися до "крайніх заходів"

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Середа 26 липня 2023 10:40
NASA втратило зв'язок з МКС. Довелося вдатися до "крайніх заходів" Фото: NASA втратило зв'язок з МКС (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) втратило зв'язок з Міжнародною космічною станцією (МКС) через відключення електроенергії. Через НП довелося скористатися системами зв'язку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Інцидент стався у вівторок, 25 липня. Зокрема, у Космічному центрі NASA імені Ліндона Джонсона сталося відключення електроенергії. Саме це стало причиною втрати зв'язку з МКС. На цей період NASA використало російські системи на МКС.

Додамо, що це не перший випадок, коли NASA втрачає зв'язок з Міжнародною космічною станцією. До цього NASA використало резервні системи управління польотом МКС, після того, як у центрі управління польотами в Г'юстоні сталося відключення електроенергії на 90 хвилин.

Спалах у небі над Києвом

Пізно увечері, 19 квітня, у межах Києва у небі спостерігалося яскраве свічення повітряного об'єкту. Київська ОВА не виключила, що таємничий спалах став результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Повітряні сили ЗСУ тоді повідомляли, що незвичайне явище може бути пов'язане з падінням супутника чи метеорита. Своєю чергою, у NASA виключили свою причетність до інциденту.

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