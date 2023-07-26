NASA потеряло связь с МКС. Пришлось прибегнуть к "крайним мерам"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Инцидент произошел во вторник, 25 июля. В частности, в Космическом центре NASA имени Линдона Джонсона произошло отключение электроэнергии. Именно это стало причиной потери связи с МКС. В этот период NASA использовало российские системы на МКС.

Добавим, что это не первый случай, когда NASA теряет связь с Международной космической станцией. До этого NASA использовало резервные системы управления полетом МКС после того, как в центре управления полетами в Хьюстоне произошло отключение электроэнергии на 90 минут.

Вспышка в небе над Киевом

Поздно вечером, 19 апреля, в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. Киевская ОВА не исключила, что таинственная вспышка стала результатом падения на Землю космического спутника NASA. Воздушные силы ВСУ тогда сообщали, что необычное явление может быть связано с падением спутника или метеорита. В свою очередь, в NASA исключили свою причастность к инциденту.