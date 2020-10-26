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NASA впервые нашло воду на солнечной стороне Луны

Автор: РБК-Украина

В ходе исследований Луны на ее обращенной к Земле стороне впервые зафиксированы следы воды. Исследование проходило при помощи летающего инфракрасного телескопа SOFIA.

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Об этом сообщил глава агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Такое открытие является ключевым для исследовательских планов NASA в рамках программы Artemis.

"Мы впервые подтвердили наличие воды на освещенной солнцем стороне Луны благодаря данным, полученным с телескопа SOFIA. Мы пока не знаем, сможем ли мы использовать ее в качестве ресурса",- написал Брайденстайн.

Отметим, Artemis - программа NASA в кооперации с частными компаниями и Европейским космическим агентством по развитию пилотируемых космических полетов. Целью программі является отправление первой женщины на поверхность Луны в 2024 году и создание местной инфраструктуры с дальнейшими планами доставить астронавтов на Марс.

Напомним, в прошлом году NASA установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну.

Кроме того, в сентябре 2019 года NASA подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin, которая выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis.

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