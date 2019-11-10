NASA установило последний двигатель на ракете для полетов на Луну

Иллюстративное фото (https://twitter.com/JimBridenstine)

Первая ступень ракеты SLS (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой крупной с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон"

На первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion в Месяц, установлен последний, четвертый двигатель RS-25. Об этом в Тwitter сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн, передает РБК-Украина.

"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон", - написал Брайденстайн.

Ракетные двигатели RS-25 разрабатывались специально для американской сверхтяжёлой ракеты SLS. Аналогичные установки уже были использованы на космическом корабле Space Shuttle. Версия RS-25 для SLS имеет большую тягу и новую систему управления.

Measuring at 212 feet from end to end, the @NASA_SLS core stage with all four RS-25 engines attached is the largest rocket stage @NASA has built since the Saturn V stages for Apollo. Excited to see it in person at #NASAMichoud in New Orleans next month! https://t.co/XXryBXduwI pic.twitter.com/H5XuvMvCdh — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 8, 2019

Напомним, в сентябре NASA подписало контракт с корпорацией Lockheed Martin, которая выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков на Луну в рамках программы Artemis.

Lockheed Martin зобов'язалася построить минимум шесть или максимум 12 кораблей в период до 30 сентября 2030 года.