NASA вперше знайшло воду на сонячній стороні Місяця

Фото: Місяць (pixabay.com)

У ході досліджень Місяця на її зверненої до Землі стороні вперше зафіксовані сліди води. Дослідження проходило за допомогою летючого інфрачервоного телескопа SOFIA.

Про це повідомив голова агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Таке відкриття є ключовим для дослідницьких планів NASA в рамках програми Artemis.

"Ми вперше підтвердили наявність води на освітленій сонцем стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використати її як ресурс",- написав Брайденстайн.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don't know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

Зазначимо, Artemis - програма NASA в кооперації з приватними компаніями та Європейським космічним агентством щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Метою програми є відправлення першої жінки на поверхню Місяця в 2024 році і створення місцевої інфраструктури з подальшими планами доставити астронавтів на Марс.

Нагадаємо, минулого року NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць.

Крім того, у вересні 2019 року NASA підписало контракт з корпорацією Lockheed Martin, яка виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків на Місяць в рамках програми Artemis.