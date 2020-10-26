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NASA вперше знайшло воду на сонячній стороні Місяця

Вашингтон, Понеділок 26 жовтня 2020 20:52
NASA вперше знайшло воду на сонячній стороні Місяця
Фото: Місяць (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У ході досліджень Місяця на її зверненої до Землі стороні вперше зафіксовані сліди води. Дослідження проходило за допомогою летючого інфрачервоного телескопа SOFIA.

Про це повідомив голова агентства NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

Таке відкриття є ключовим для дослідницьких планів NASA в рамках програми Artemis.

"Ми вперше підтвердили наявність води на освітленій сонцем стороні Місяця завдяки даним, отриманим з телескопа SOFIA. Ми поки не знаємо, чи зможемо ми використати її як ресурс",- написав Брайденстайн.

Зазначимо, Artemis - програма NASA в кооперації з приватними компаніями та Європейським космічним агентством щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Метою програми є відправлення першої жінки на поверхню Місяця в 2024 році і створення місцевої інфраструктури з подальшими планами доставити астронавтів на Марс.

Нагадаємо, минулого року NASA встановило останній двигун на ракеті для польотів на Місяць.

Крім того, у вересні 2019 року NASA підписало контракт з корпорацією Lockheed Martin, яка виграла контракт на будівництво космічних кораблів Orion, призначених для запусків на Місяць в рамках програми Artemis.

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