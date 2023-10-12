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NASA вперше показало зразки астероїда Бенну, якому понад 4 млрд років

Фото:  NASA показало зразки астероїда Бенну (NASA)
Автор: Каріна Левицька

Американські дослідники з NASA вперше показали зразок ґрунту з поверхні астероїда Бенну. Він був зібраний в межах місії OSIRIS-Rex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Трохи більше ніж через два тижні після того, як капсула зі зразком приземлилася в пустелі штату Юта, науковці у космічному центрі NASA у Хʼюстоні, провели їх презентацію.

Космічний вантаж спочатку досліджували в "чистій кімнаті" на полігоні в Юті, поблизу місця посадки. Потім капсулу доставили до центру у Хʼюстоні, відкрили та розділили на менші зразки, щоб згодом розіслати 200 вченим у 60 лабораторіях по всьому світу.

Аналіз показав, що ґрунт із Бенну містить аж 10% води, а також близько 5-10% вуглецю.

Для довідки:

Як і інші астероїди, Бенну є реліктом ранньої Сонячної системи. Його хімічний склад і мінералогія практично не змінилися з моменту формування - близько 4,5 мільярда років тому.

Наразі ж зразок Бенну допоможе дізнатися більше про розвиток камʼянистих планет, таких як Земля, і про походження життя.

Нагадаємо, в неділю, 24 вересня, зонд OSIRIS-REx американської космічної агенції NASA зі зразком астероїда Бенну приземлився на військовому полігоні для випробувань і тренувань у штаті Юта. 

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NASA