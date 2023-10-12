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NASA впервые показало образцы астероида Бенну, которому более 4 млрд лет

Фото: NASA показало образцы астероида Бенну (NASA)
Автор: Карина Левицкая

Американские исследователи из NASA впервые показали образец грунта с поверхности астероида Бенну. Он был собран в рамках миссии OSIRIS-Rex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Чуть более двух недель после того, как капсула с образцом приземлилась в пустыне штата Юта, ученые в космическом центре NASA в Хьюстоне, провели их презентацию.

Космический груз сначала исследовали в "чистой комнате" на полигоне в Юте, вблизи места посадки. Затем капсулу доставили в центр в Хьюстоне, открыли и разделили на меньшие образцы, чтобы затем разослать 200 ученым в 60 лабораториях по всему миру.

Анализ показал, что почва из Бенна содержит 10% воды, а также около 5-10% углерода.

Для справки:

Как и другие астероиды, Бенну является реликтом ранней солнечной системы. Его химический состав и минералогия практически не изменились с момента формирования – около 4,5 миллиарда лет назад.

Теперь образец Бенну поможет узнать больше о развитии каменистых планет, таких как Земля, и о происхождении жизни.

Напомним, в воскресенье, 24 сентября, зонд OSIRIS-REx американского космического агентства NASA с образцом астероида Бенну приземлился на военном полигоне для испытаний и тренировок в штате Юта.

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NASA