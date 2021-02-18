NASA о возвращении людей на Луну в 2024: это больше не реально

По словам и.о. директора NASA, проблемным вопрос является финансирование программы.

"Цель высадки на Луну в 2024 году может больше не быть реальной из-за ассигнований за последние два года, которые не обеспечили достаточного финансирования, чтобы сделать 2024 год достижимым. В свете этого мы пересматриваем программу, чтобы найти наиболее эффективным путь вперед", - пояснил он.

Юрчик добавил, что администрация нового президента Джо Байдена поддерживает цели программы "Артемида".

"Администрация поддерживает цели программы "Артемида", и мы с нетерпением ждем следующих шагов. Мы полностью намерены поддерживать преемственность цели программы", - подчеркнул руководитель NASA.