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Пентагон и NASA договорились о сотрудничестве. Военные могут охранять базы на Луне

Вашингтон, Понедельник 01 февраля 2021 20:15
Пентагон и NASA договорились о сотрудничестве. Военные могут охранять базы на Луне
Фото: NASA (flickr.com Jessie Hodge)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны США (Пентагон) и американское космическое агентство (NASA) договорились о сотрудничестве. Пентагон может в будущем обеспечивать охрану космических баз NASA на Луне.

Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

По информации издания, Пентагон и NASA решили объединить усилия для исследования Луны и решения еще некоторых космических задач. Много деталей сотрудничества еще в разработке или засекречены.

Объединить усилия решили на фоне агрессивных действий России и Китая в космосе, в частности, использование противоспутникового оружия, средств постановки помех и других враждебных технологий.

В центре всех действий, как пишет газета, находятся Космические силы США. Недавно начальник оперативного отдела Космических сил Джон Рэймонд анонсировал партнерство с NASA, направленное на защиту спутников от лазеров и кибератак.

Кроме того, как рассказали источники издания, ожидается сотрудничество для защиты будущих лунных баз NASA, а также защиты коммерческих американских операций, нацеленных на добычу воды и полезных ископаемых на Луне.

Напомним, недавно NASA и SpaceX анонсировали очередной запуск космического корабля CrewDragon с астронавтами. Корабль снова доставит людей на МКС.

В материале РБК-Украина "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина" вы можете больше узнать о планах США по освоению Луны.

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