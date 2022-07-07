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NASA восстановило связь со спутником, направляющимся к Луне

Фото: NASA восстановило связь со спутником, направляющимся к Луне (twitter.com/NASA кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о восстановлении связи со спутником CAPSTONE, который сейчас направляется к Луне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу блога NASA.

"Операторы миссии восстановили связь с космическим аппаратом NASA Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE)", - пишет пресс-служба NASA.

В управление обещают раскрыть подробности инцидента позже.

Отметим, что связь с 25-килограммовым миниспутником была потеряна еще 4 июля после того, как он вышел с орбиты Земли. По словам представителя NASA, управление располагает информацией о его траектории, а специалисты сразу начали работать над тем, чтобы восстановить с аппаратом контакт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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