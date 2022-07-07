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NASA відновило зв'язок із супутником, який прямує до Місяця

Фото: NASA відновило зв'язок із супутником, який прямує до Місяця (twitter.com/NASA кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило про відновлення зв'язку з супутником CAPSTONE, який наразі прямує до Місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

"Оператори місії відновили зв’язок із космічним апаратом NASA Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE)", - пише пресслужба NASA.

В управління обіцяють розкрити подробиці інциденту пізніше.

Відзначимо, що зв'язок із 25-кілограмовим мінісупутником було втрачено ще 4 липня після того, як він вийшов з орбіти Землі. За словами представника NASA, управління має інформацію про його траєкторію, а спеціалісти одразу почали працювати над тим, аби відновити з апаратом контакт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble продемонстрував нову вражаючу фотографію, на якій зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

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