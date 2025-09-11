ua en ru
NASA обнаружило на Марсе находку, которая изменит наше представление о жизни во Вселенной

Четверг 11 сентября 2025 06:50
На Марсе обнаружены минералы, указывающие на существование жизни в прошлом (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Красной планете признаки, которые могут указывать на существование жизни в далеком прошлом. Аппарат взял образец породы, сформировавшейся миллиарды лет назад из осадочных слоев, и в нем нашли биомаркеры, которые потенциально свидетельствуют о присутствии микробов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Что известно

Речь идет о минералах, которые обычно возникают в результате химической реакции между органическим веществом и глиной. Это не является прямым доказательством существования жизни - подобные процессы могут происходить и без участия биологии.

Однако ученые называют находку одним из наиболее весомых аргументов в пользу того, что на Марсе когда-то могли существовать живые организмы.

"На Земле такие реакции, в которых органика и химические соединения в иле превращаются в новые минералы, например, вивианит или грейгит, часто связаны с деятельностью микробов. Они потребляют органическое вещество и выделяют эти минералы как побочный продукт метаболизма", - отметил планетолог Университета Стоуни-Брук Джоэл Хуровиц, возглавивший исследование, опубликованное в журнале Nature.

NASA обнаружило на Марсе находку, которая изменит наше представление о жизни во ВселеннойФрагмент породы водопада Чейава и ее необычные пятна (фото: NASA)

Он подчеркнул, что речь идет лишь о возможном биосигнатуре, а не о прямом доказательстве жизни. При этом многие исследователи уверены, что миллиарды лет назад Марс был гораздо более пригоден для обитания. Считается, что в прошлом на планете было много воды.

Место, где Perseverance сделал находку, вероятно, представляло собой русло реки, впадавшей в озеро более 3,5 млрд лет назад.

Сами образцы были собраны еще в прошлом году, однако ученым понадобилось время для анализа.

Стоит отметить, что марсоход Perseverance работает на поверхности Марса с 2021 года, собирая каменные породы и реголит для дальнейших исследований.

"В конечном счете, последующие работы помогут сформулировать набор гипотез, которые позволят проверить, действительно ли биологическая активность привела к появлению этих особенностей", - добавил Хуровиц.

