У NASA відклали місію з висадки людей на Місяць до 2026 року
Космічне агенство США (NASA) відклало свою програму Artemis з висадки астронавтів на Місяць на 2026 рік через технічні проблеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Перші дві місії американського космічного агентства Artemis за участю астронавтів були відкладені майже на рік через затримки, щоб дати командам більше часу для вирішення проблем", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.
Місія Artemis-3, перша посадка екіпажу на Місяць за програмою з використанням корабля SpaceX Starship, тепер запланована на вересень 2026 року. Раніше її планували втілити наприкінці 2025 року.
Попередник Artemis-2, також був відкладений, тепер запланований на вересень 2025 року. Ця місія передбачає політ чотирьох астронавтів на капсулі Orion, побудованій компанією Lockheed Martin, навколо Місяця та назад.
"Новий графік визнає дуже реальні проблеми розвитку, з якими зіткнулися наші партнери по галузі, - сказав керівник відділу стратегії дослідження Місяця та Марса NASA Аміт Кшатрія.
США у космосі
Сполучені Штати Америки оголосили про намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.
Тоді NASA планувало цю місію на 2024 рік і навіть назвало імена чотирьох астронавтів, які братимуть у ній участь.
Згодом Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору заявило, що планує здійснити висадку астронавтів на Місяць наприкінці 2025-го року.
Також наприкінці 2023 року у NASA презентували "космічний трейлер", який розповідає про місії, експерименти та інші визначні події, заплановані агентством на цей рік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.