В NASA отложили миссию по высадке людей на Луну до 2026 года

Космическое агентство США (NASA) отложило свою программу Artemis по высадке астронавтов на Луну на 2026 год из-за технических проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Первые две миссии американского космического агентства Artemis с участием астронавтов были отложены почти на год из-за задержек, чтобы дать командам больше времени для решения проблем", - сказал администратор NASA Билл Нельсон.

Миссия Artemis-3, первая посадка экипажа на Луну по программе с использованием корабля SpaceX Starship, запланирована на сентябрь 2026 года. Ранее ее планировали реализовать в конце 2025 года.

Предшественник Artemis -2, также отложенный, теперь запланирован на сентябрь 2025 года. Эта миссия предусматривает полет четырех астронавтов на капсуле Orion, построенной компанией Lockheed Martin вокруг Луны и обратно.

Новый график признает очень реальные проблемы развития, с которыми столкнулись наши партнеры по отрасли, - сказал руководитель отдела стратегии исследования Луны и Марса NASA Амит Кшатрия.

США в космосе

Соединенные Штаты Америки объявили о намерении вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Тогда NASA планировало эту миссию на 2024 год и даже назвало имена четырех астронавтов, участвующих в ней.

Впоследствии Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что планирует осуществить высадку астронавтов на Луну в конце 2025 года.

Также в конце 2023 года в NASA презентовали "космический трейлер", рассказывающий о миссиях, экспериментах и других выдающихся событиях, запланированных агентством на этот год.