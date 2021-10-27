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NASA сообщило о новых проблемах с работой телескопа Hubble

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 21:15
NASA сообщило о новых проблемах с работой телескопа Hubble Фото: NASA сообщило о новых проблемах с работой телескопа Hubble (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о сбое в работе телескопа Hubble. Сейчас аппарат перешел в безопасный режим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу телескопа Hubble.

Специалисты работают над исправлением проблемы.

Отмечается, что научные инструменты обсерватории перешли в безопасный режим еще 25 октября, после того, как возникла десинхронизация между ними и аппаратурой связи. Сами инструменты находятся в хорошем физическом состоянии.

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