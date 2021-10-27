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NASA повідомило про нові проблеми з роботою телескопу Hubble

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Середа 27 жовтня 2021 21:15
NASA повідомило про нові проблеми з роботою телескопу Hubble Фото: NASA повідомило про нові проблеми з роботою телескопу Hubble (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) повідомило про збій у роботі телескопу Hubble. Наразі апарат перейшов у безпечний режим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку телескопу Hubble.

Фахівці працюють над виправленням проблеми.

Зазначається, що наукові інструменти обсерваторії перейшли в безпечний режим ще 25 жовтня, після того, як виникла десинхронізація між ними та апаратурою зв'язку. Самі інструменти перебувають у доброму фізичному стані.

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NASA Hubble
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