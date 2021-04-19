NASA проведет трансляцию первого полета вертолета на Марсе

На сегодня, 19 апреля, запланирован первый полет вертолета Ingenuity в рамках миссии на Марсе. Запуск вертолета ожидается в 13:15 по киевскому времени.

Вертолет Ingenuity должен будет совершить 90-секунтный полет над поверхностью Марса на высоте трех метров. За полетом на дистанции в более чем 60 метров будет наблюдать марсоход Perseverance.

Данный полет в космическом агентстве называют очень рисковым, ведь атмосфера Марса очень разрежена - давление в 170 раз меньше земной.

Вертолет Ingenuity прибыл на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился 18 февраля. он оснащен HD-камерой и камерой с солнечным трекером для навигации, а также передатчиком данных на ровер. Его масса составляет 1,8 кг, а высота 0,8 м. Радиус полета вертолета до 300 м при максимальной высоте до 10 м. Он может развивать скорость до 10 м/с.