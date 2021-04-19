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NASA проведе трансляцію першого польоту вертольота на Марсі

Автор: Ігор Литвиненко

На сьогодні, 19 квітня, заплановано перший політ вертольота Ingenuity в рамках місії на Марсі. Запуск вертольота очікується в 13:15 за київським часом.

Трансляцію польоту буде вести NASA.

Вертоліт Ingenuity повинен буде зробити 90-секунтный політ над поверхнею Марса на висоті трьох метрів. За польотом на дистанції в більш ніж 60 метрів буде спостерігати марсохід Perseverance.

Даний політ у космічному агентстві називають дуже ризиковим, адже атмосфера Марса дуже розріджена - тиск у 170 разів менше земного.

Вертоліт Ingenuity прибув на Червону планету разом з марсоходом Perseverance, який приземлився 18 лютого. він обладнаний HD-камерою і камерою з сонячним трекером для навігації, а також передавачем даних на ровер. Його маса становить 1,8 кг, а висота 0,8 м. Радіус польоту вертольота до 300 м при максимальній висоті до 10 м. Він може розвивати швидкість до 10 м/с.

Нагадаємо, спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався на минулого тижня, 11 квітня, але через можливі технічні несправності його відклали.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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