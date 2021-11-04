NASA отправит на Луну буровую установку: названо место посадки модуля

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на Луну модуль Nova-C с буровой установкой. Его планируют посадить на Южном полюсе спутника Земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Миссия запланирована на конец 2022 года. Ожидается, что модуль приземлится на Южном полюсе Луны, недалеко от кратера Шеклтон. Место посадки ученые и инженеры выбрали после многомесячной оценки.

"Район получает достаточно солнечного света для обеспечения питания посадочного модуля примерно на 10-дневную миссию, а также обеспечивает прямую видимость на Землю для постоянной связи", - указывается в сообщении.

Модуль должен добыть лед с поверхности Луны, а выбранное место, которое находится недалеко от кратера, идеально подходит для исследования.