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NASA профинансирует разработку ядерного космического двигателя: зачем он нужен

Новина українською →
США , Среда 14 июля 2021 21:47
NASA профинансирует разработку ядерного космического двигателя: зачем он нужен Фото: NASA профинансирует три проекта разработки космического двигателя (NASA)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение профинансировать три перспективных проекты по разработке космического ядерного двигателя. Технология позволит реализовать грузовые миссии к Марсу, или же путешествия за пределы Солнечной системы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA.

Сейчас известно, что каждый контракт, который составляет NASA оценивается примерно в 5 млн долларов и продлится в течение 12 месяцев.

Стоит заметить, что космический ядерный двигатель поможет человечеству расширить свои возможности в открытом космосе. В частности, это касается реализации грузовых миссий к Марсу, или же путешествий за пределы Солнечной системы.

Также, как пишет пресс-служба агентства, компания размышляет над разработкой системы наземной ядерной энергетики для ее использования на поверхностях Луны или Красной планеты.

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