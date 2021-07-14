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NASA профінансує розробку ядерного космічного двигуна: навіщо він потрібен

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США , Середа 14 липня 2021 21:47
NASA профінансує розробку ядерного космічного двигуна: навіщо він потрібен Фото: NASA профінансує три проєкти розробки космічного двигуна (NASA)
Автор: Сергій Пишкін

Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA) прийняло рішення профінансувати три перспективних проєкти по розробці космічного ядерного двигуна. Технологія дозволить реалізувати вантажні місії до Марсу, або ж подорожі за межі Сонячної системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Наразі відомо, що кожен контракт, який складає NASA оцінюється приблизно в 5 млн доларів й триватиме протягом 12 місяців.

Варто зауважити, що космічний ядерний двигун допоможе людству розширити свої можливості у відкритому космосі. Зокрема, це стосується реалізації вантажних місій до Марсу, або ж подорожей за межі Сонячної системи.

Також, як пише пресслужба агентства, компанія розмірковує над розробкою системи наземної ядерної енергетики для її використання на поверхнях Місяця або ж Червоної планети.


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