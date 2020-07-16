NASA продлило контракт с Boeing на техподдержку МКС

Фото: МКС (nasa.gov)

Boeing будет оказывать услуги техподдержки, доставлять ресурсы и персонал на борт МКС

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2024 года включительно. NASA предоставило корпорации контракт на 916 млн долларов.

Об этом сообщила на своем сайте Boeing.

Отметим, что компания является основным подрядчиком NASA по МКС с 1993 года.

"Boeing продолжит оказывать поддержку орбитальной лаборатории до сентября 2024 года на основании контракта объемом 916 млн долларов. Срок действия контракта был продлен сегодня. Boeing будет оказывать услуги технической поддержки, доставлять ресурсы и персонал для работ на борту МКС, а также отвечать за многие системы станции", - сказано в сообщении.

Работа будет выполнена в космическом центре имени Линдона Б. Джонсона в Хьюстоне, космическом центре Джона Ф. Кеннеди на мысе Канаверал, Флорида, центр космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, а также в других точках мира. Контракт оценивается примерно в 225 млн долларов в год.

После прекращения использования шаттлов американские грузы стали доставляться на МКС с помощью кораблей Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman. Кроме того, для отправки астронавтов на станцию SpaceX создала пилотируемый корабль Crew Dragon, а Boeing в настоящее время разрабатывает корабль Starliner.

Напомним, ранее корабль Crew Dragon компании SpaceX отправил на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.

Запуск корабля состоялся 30 мая с космодрома на мысе Канаверал в США.

Астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли смогли покинуть корабль и сойти на борт МКС через 2 часа после стыковки.

Crew Dragon вернется на Землю примерно через 2 месяца.