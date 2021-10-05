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NASA продемонстрировала пурпурный остаток сверхновой: яркий кадр

Автор: Сергей Пышкин

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" NASA сфотографировала остаток сверхновой. Его диаметр составляет около 230 световых лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

"Это многоволновое изображение остатка сверхновой MSH 11-62 с диаметром в ,примерно, 230 световых лет", - пишет пресс-служба обсерватории.

Отмечается, что звездные останки образовались после взрыва массивной звезды, на расстоянии 16 тысяч световых лет от нашей планеты.

Что такое сверхновая? Это звезда, которая внезапно увеличивает свой световой поток в миллиарды раз, а иногда и даже больше. Во время вспышки сверхновая излучает столько же света, сколько излучают миллиарды звезд вместе. Взрывы сверхновой можно наблюдать не только на протяжении нескольких недель, но иногда и месяцев.

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