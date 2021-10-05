NASA продемонструвала пурпуровий залишок наднової: яскравий кадр

"Це багатохвильове зображення залишку наднової MSH 11-62 з діаметром у ,приблизно, 230 світлових років", - пише пресслужба обсерваторії.

Зазначається, що зоряні останки утворилися після вибуху масивної зірки, на відстані 16 тисяч світлових років від нашої планети.

Що таке наднова? Це зірка, яка раптовово збільшує свій світловий потік в мільярди разів, а інколи й навіть більше. Під час спалаху наднова випромінює стільки ж світла, скільки випромінюють мільярди зірок разом. Вибухи наднової можна спостерігати не лише протягом декількох тяжнів, але інколи й місяців.