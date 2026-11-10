NASA втратила унікальний супутник: одна помилка зірвала космічну місію

335-кілограмовий супутник запустили 1 жовтня на ракеті SpaceX у межах місії Transporter-18.

Космічний апарат виконував важливе завдання для місії NASA під назвою SSPICY. Ціль - відпрацювання технологій для обслуговування, ремонту, заправки та зняття з орбіти космічного сміття і неробочих супутників.

Чому відбулася аварія?

Протягом дворічної місії Otter 24C мав наблизитися до чотирьох непрацюючих американських космічних об'єктів і провести їхній детальний візуальний огляд. Проте супутник так і не розпочав виконання основних завдань.

Під час підготовки апарата до роботи фахівці Starfish Space раптово втратили зв'язок із ним і перестали отримувати телеметрію та інші дані.

Спільне розслідування за участі NASA та виробника платформи Astro Digital виявило джерело проблеми:

У системі аварійного захисту супутникової платформи сталася помилка;

Збій повністю вимкнув радіопередавач апарата;

Вимкнення радіомодуля унеможливило повторне встановлення зв'язку з Землею.

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Перспективи подальших розробок

Незважаючи на втрату апарата, розробники стверджують, що отриманий досвід допоможе усунути подібні ризики в майбутніх версіях Otter.

Паралельно компанія продовжує інший проєкт на низькій навколоземній орбіті за участю прототипу Otter Pup 2, який вивели в космос у червні 2025 року.

Минулого тижня цей апарат наблизився на відстань 25 метрів до приватного супутника ElaraSat компанії Gilmour Space.

Нині Otter Pup 2 готується до завершального етапу своєї місії - спроби історичного стикування двох приватних апаратів на низькій навколоземній орбіті.

Наразі подібні операції проводилися лише на значно вищій геостаціонарній орбіті.