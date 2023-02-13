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NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті

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Понеділок 13 лютого 2023 18:19
NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті Фото: NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Американське космічне агентство NASA зробило фотографію найбільшої нині відомої спіральної галактики у Всесвіті завширшки 522 тисячі світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Галактика NGC 6872 у пʼять разів більша за Чумацький Шлях.

Зазначається, що знімок поєднує:

  • зображення у видимому світлі;
  • дані ультрафіолетового випромінювання;
  • дані інфрачервоного випромінювання.

Спіральна галактика розташована на відстані приблизно 212 мільйонів світлових років від нашої планети. Внаслідок гравітаційної взаємодії з сусідньою дисковою галактикою IC4970, вона отримала витягнуту форму.

Зазвичай такі взаємодії призводять до галактичного злиття, однак астрономи вважають, що в даному випадку може навіть народитись нова галактика.

NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті

Фото: NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті (space.com)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на МКС вдруге за два місяці виникли проблеми з герметизацією на російському кораблі "Прогрес".

Тим часом NASA почала працювати над створенням ядерного ракетного двигуна, перші випробування можуть відбутися вже у 2027 році.

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NASA Сполучені Штати Америки
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