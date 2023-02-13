Американське космічне агентство NASA зробило фотографію найбільшої нині відомої спіральної галактики у Всесвіті завширшки 522 тисячі світлових років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Галактика NGC 6872 у пʼять разів більша за Чумацький Шлях. Зазначається, що знімок поєднує: зображення у видимому світлі;

дані ультрафіолетового випромінювання;

дані інфрачервоного випромінювання. Спіральна галактика розташована на відстані приблизно 212 мільйонів світлових років від нашої планети. Внаслідок гравітаційної взаємодії з сусідньою дисковою галактикою IC4970, вона отримала витягнуту форму. Зазвичай такі взаємодії призводять до галактичного злиття, однак астрономи вважають, що в даному випадку може навіть народитись нова галактика. Фото: NASA показало детальну фотографію найбільшої спіральної галактики у Всесвіті (space.com)