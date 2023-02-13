Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (Getty Images)

Американское космическое агентство NASA сделало фотографию самой большой ныне известной спиральной галактики во Вселенной шириной 522 тысячи световых лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Галактика NGC 6872 в пять раз больше Млечного Пути. Снимок объединяет: изображение в видимом свете;

данные ультрафиолетового излучения;

данные инфракрасного излучения. Спиральная галактика находится на расстоянии примерно 212 миллионов световых лет от нашей планеты. В результате гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970, она получила вытянутую форму. Обычно такие взаимодействия приводят к галактическому слиянию, однако астрономы считают, что в данном случае может родиться новая галактика. Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (space.com)