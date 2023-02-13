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NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной

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Понедельник 13 февраля 2023 18:19
NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Американское космическое агентство NASA сделало фотографию самой большой ныне известной спиральной галактики во Вселенной шириной 522 тысячи световых лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Галактика NGC 6872 в пять раз больше Млечного Пути.

Снимок объединяет:

  • изображение в видимом свете;
  • данные ультрафиолетового излучения;
  • данные инфракрасного излучения.

Спиральная галактика находится на расстоянии примерно 212 миллионов световых лет от нашей планеты. В результате гравитационного взаимодействия с соседней дисковой галактикой IC4970, она получила вытянутую форму.

Обычно такие взаимодействия приводят к галактическому слиянию, однако астрономы считают, что в данном случае может родиться новая галактика.

NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной

Фото: NASA показало подробную фотографию самой большой спиральной галактики во Вселенной (space.com)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на МКС второй раз за два месяца возникли проблемы с герметизацией на российском корабле "Прогресс".

Между тем NASA начала работать над созданием ядерного ракетного двигателя, первые испытания могут состояться уже в 2027 году.

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NASA Соединенные Штаты Америки
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