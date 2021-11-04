В NASA показали туманность в форме медузы: впечатляющий кадр

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала кадр туманности IC 443. Она является остатком сверхновой в созвездии Близнецы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт обсерватории "Чандр".

"IC 443 расположена на расстоянии в 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецы", - пишет пресс-служба.

Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.