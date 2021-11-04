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В NASA показали туманность в форме медузы: впечатляющий кадр

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Четверг 04 ноября 2021 21:10
В NASA показали туманность в форме медузы: впечатляющий кадр Фото: в NASA показали туманность в форме медузы (twitter.com/chandraxray)
Автор: Сергей Пышкин

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра", которая принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделала кадр туманности IC 443. Она является остатком сверхновой в созвездии Близнецы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт обсерватории "Чандр".

"IC 443 расположена на расстоянии в 5 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецы", - пишет пресс-служба.

Туманность является остатками обломков вследствие взрыва сверхновой, который произошел около 10 тысяч лет назад.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что на МКС впервые приготовили тако из перца, который вырастили на орбите.

В то же время РБК-Украина писало о том, как NASA сфотографировало гибель двух массивных звезд в созвездии Индеец.

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