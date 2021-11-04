В NASA показали туманність у формі медузи: вражаючий кадр

Космічна рентгенівська обсерваторія "Чандра", що належить Національному управлінню з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), зробила кадр туманності IC 443. Вона є залишком наднової у сузір’ї Близнята.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт обсерваторії "Чандр".

"IC 443 розташована майже за 5 тисяч світлових років від Землі у сузір'ї Близнята", - пише пресслужба.

Туманність є залишками уламків внаслідок вибуху наднової, який стався близько 10 тисяч років тому.