NASA планирует высадить первую женщину на Луну до конца десятилетия

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует высадить первую женщину на Луну до конца текущего десятилетия. Первая женщина ступит на Луну в рамках космической программы "Артемида".
Об этом сообщает CBS.
Руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала, что членами программы "Артемида", в рамках которой планируется миссия, будут девять мужчин и девять женщин.
Она отметила, что женщины в NASA прошли долгий путь, однако гораздо дальше они пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".
По ее словам, возвращение к изучению спутника Земли позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.
Ранее сообщалось, что марсоход Perseverance сел на Красную планету 18 февраля. Аппарат будет изучать геологию Марса и историю его эволюции, а также искать следы возможной древней жизни.
Позже NASA опубликовало первое видео с Марса. На нем зафиксирована посадка марсохода на планету.
Добавим, что Perseverance впервые после посадки проехался по Марсу. Однако поездка была недолгой и однообразной.