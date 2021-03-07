NASA планує висадити першу жінку на Місяць до кінця десятиліття

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA планує висадити першу жінку на Місяць до кінця поточного десятиліття. Перша жінка ступить на Місяць в рамках космічної програми "Артеміда".

Про це повідомляє CBS .

Керівник космічних запусків NASA Чарлі Блеквелл-Томпсон розповіла, що членами програми "Артеміда", в рамках якої планується місія, будуть дев'ять чоловіків і дев'ять жінок.

Вона зазначила, що жінки в NASA пройшли довгий шлях, проте набагато далі вони підуть, "якщо ракета, яку вони будують, зможе доставити першу представницю їх статі на Місяць".

За її словами, повернення до вивчення супутника Землі дозволить отримати різні цінні знання та дати безліч наукових відкриттів.