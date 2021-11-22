NASA планирует сбить астероид в космосе. Начнет миссию уже завтра

Американское космическое агентство NASA вместе с SpaceX завтра запустят в космос ракету Falcon 9. Она выведет на орбиту Double Asteroid Redirection Test (DART), который через год собьет астероид.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно расчетам ученых, уже осенью следующего года DART столкнется с Дидим - небольшим астероидом, который быстро вращается. Его диаметр составляет 780 метров.
Отмечается, что астероид не представляет опасности для Земли, впрочем NASA выбрало именно его в качестве цели из-за возможности отслеживания изменения его орбиты с помощью наземных телескопов.
Начало миссии запланировано на 23 ноября.