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NASA планує збити астероїд у космосі. Розпочне місію вже завтра

Автор: Сергій Пишкін

Американська космічна агенція NASA разом зі SpaceX завтра запустять у космос ракету Falcon 9. Вона виведе на орбіту Double Asteroid Redirection Test (DART), який через рік зіб’є астероїд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з розрахунками вчених, вже восени наступного року DART зіткнеться з Дідім - невеликим астероїдом, який швидко обертається. Його діаметр становить 780 метрів.

Зазначається, що астероїд не становить небезпеки для Землі, втім NASA обрало саме його в якості цілі через можливість відстеження зміни його орбіти за допомогою наземних телескопів.

Початок місії запланований на 23 листопада.

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NASA