UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

NASA під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як "територію РФ"

00:30 13.08.2026 Чт
1 хв
Як саме було показано Крим "російським"?
aimg Едуард Ткач
Фото: лінія візуально відокремлювала півострів від України (Getty Images)

У середу ввечері, 12 серпня, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) проводило трансляцію сонячного затемнення. На цих кадрах окупований Крим було показано як "російський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію NASA.

Зазначимо, що 12 серпня відбулося сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Цю подію у свою чергу транслювала NASA.

Однак на кадрах у ході трансляції було помітно, що NASA візуально представила Крим як "територію Росії", а також на трансляції видно лінію, яка візуально відокремлює півострів від України.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому у 2025 році розпочав спроби врегулювання війни Росії проти України.

Під час цих перших спроб у ЗМІ була інформація, що США нібито готові визнати "контроль" РФ над окупованим українським Кримом у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.

Також ми писали, що тоді ж президент Литви Гітанас Назавжди заявив, що можливе визнання контролю РФ над Кримом на юридичному рівні стане бомбою сповільненої дії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КримВійна в УкраїніРосійська Федерація