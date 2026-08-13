NASA під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як "територію РФ"

Зазначимо, що 12 серпня відбулося сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Цю подію у свою чергу транслювала NASA.

Однак на кадрах у ході трансляції було помітно, що NASA візуально представила Крим як "територію Росії", а також на трансляції видно лінію, яка візуально відокремлює півострів від України.