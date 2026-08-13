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NASA во время трансляции солнечного затмения показала Крым как "территорию РФ"

00:30 13.08.2026 Чт
1 мин
Как именно был показан Крым "российским"?
aimg Эдуард Ткач
Фото: черта визуально отделяла полуостров от Украины (Getty Images)

В среду вечером, 12 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводило трансляцию солнечного затмения. На этих кадрах оккупированный Крым был показан как "российский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

Отметим, что 12 августа произошло солнечное затмение, полоса которого проходила через Гренландию, Исландию и Испанию. Это событие в свою очередь транслировала NASA.

Однако на кадрах в ходе трансляции было заметно, что NASA визуально представила Крым как "территорию России", а также на трансляции видно черту, которая визуально отделяет полуостров от Украины.

Что еще важно знать

Напомним, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году начал попытки урегулирования войны России против Украины.

Во время этих первых попыток в СМИ была информация, что США якобы готовы признать "контроль" РФ над оккупированным украинским Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Также мы писали, что тогда же президент Литвы Гитанас Навсегда заявил, что возможное признание контроля РФ над Крымом на юридическом уровне станет бомбой замедленного действия.

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