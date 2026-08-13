NASA во время трансляции солнечного затмения показала Крым как "территорию РФ"

Отметим, что 12 августа произошло солнечное затмение, полоса которого проходила через Гренландию, Исландию и Испанию. Это событие в свою очередь транслировала NASA.

Однако на кадрах в ходе трансляции было заметно, что NASA визуально представила Крым как "территорию России", а также на трансляции видно черту, которая визуально отделяет полуостров от Украины.