NASA під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як "територію РФ"
У середу ввечері, 12 серпня, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) проводило трансляцію сонячного затемнення. На цих кадрах окупований Крим було показано як "російський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію NASA.
Зазначимо, що 12 серпня відбулося сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Цю подію у свою чергу транслювала NASA.
Однак на кадрах у ході трансляції було помітно, що NASA візуально представила Крим як "територію Росії", а також на трансляції видно лінію, яка візуально відокремлює півострів від України.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після повернення до Білого дому у 2025 році розпочав спроби врегулювання війни Росії проти України.
Під час цих перших спроб у ЗМІ була інформація, що США нібито готові визнати "контроль" РФ над окупованим українським Кримом у рамках мирної угоди між Москвою та Києвом.
Також ми писали, що тоді ж президент Литви Гітанас Назавжди заявив, що можливе визнання контролю РФ над Кримом на юридичному рівні стане бомбою сповільненої дії.