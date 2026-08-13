NASA під час трансляції сонячного затемнення показала Крим як "територію РФ"

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У середу ввечері, 12 серпня, Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) проводило трансляцію сонячного затемнення. На цих кадрах окупований Крим було показано як "російський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію NASA.

Зазначимо, що 12 серпня відбулося сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Цю подію у свою чергу транслювала NASA. Однак на кадрах у ході трансляції було помітно, що NASA візуально представила Крим як "територію Росії", а також на трансляції видно лінію, яка візуально відокремлює півострів від України.