NASA во время трансляции солнечного затмения показала Крым как "территорию РФ"
В среду вечером, 12 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводило трансляцию солнечного затмения. На этих кадрах оккупированный Крым был показан как "российский".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию NASA.
Отметим, что 12 августа произошло солнечное затмение, полоса которого проходила через Гренландию, Исландию и Испанию. Это событие в свою очередь транслировала NASA.
Однако на кадрах в ходе трансляции было заметно, что NASA визуально представила Крым как "территорию России", а также на трансляции видно черту, которая визуально отделяет полуостров от Украины.
Что еще важно знать
Напомним, что президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году начал попытки урегулирования войны России против Украины.
Во время этих первых попыток в СМИ была информация, что США якобы готовы признать "контроль" РФ над оккупированным украинским Крымом в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Также мы писали, что тогда же президент Литвы Гитанас Навсегда заявил, что возможное признание контроля РФ над Крымом на юридическом уровне станет бомбой замедленного действия.