NASA во время трансляции солнечного затмения показала Крым как "территорию РФ"

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В среду вечером, 12 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводило трансляцию солнечного затмения. На этих кадрах оккупированный Крым был показан как "российский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию NASA.

Отметим, что 12 августа произошло солнечное затмение, полоса которого проходила через Гренландию, Исландию и Испанию. Это событие в свою очередь транслировала NASA. Однако на кадрах в ходе трансляции было заметно, что NASA визуально представила Крым как "территорию России", а также на трансляции видно черту, которая визуально отделяет полуостров от Украины.