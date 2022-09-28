NASA перенесло запуск місії на МКС: в чому причина

Космодром, на якому очікується початок місії, відповідно розташований у Флориді.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon очікувався ще 3 жовтня. Однак ураган Як, який насувається на Флориду дещо зіпсував плани NASA, у зв'язку з чим було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.

"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - пише NASA,

Очікується, що в рамках Crew-5 до МКС на 5 місяців відправлять