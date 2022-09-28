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NASA перенесло запуск місії на МКС: в чому причина

Фото: NASA перенесло запуск місії на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска і NASA відклали запуск місії Crew-5, яка повинна доставити астронавтів на борт Міжнародної космічної станції. Усе через ураган Ян, який наближається до Флориди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Космодром, на якому очікується початок місії, відповідно розташований у Флориді.

Спочатку запуск ракети-носія Falcon 9 з капсулою Dragon очікувався ще 3 жовтня. Однак ураган Як, який насувається на Флориду дещо зіпсував плани NASA, у зв'язку з чим було ухвалене рішення про перенесення запуску на щонайменше 24 години.

"Команди місії продовжуватимуть спостерігати за впливом від Яна на район космодрому у Флориді та можуть знову змінити дату запуску, якщо це буде необхідно", - пише NASA,

Очікується, що в рамках Crew-5 до МКС на 5 місяців відправлять

  • астронавтів NASA Ніколь Аунапу Манн і Джоша Кассаду;
  • японця Коічі Вакату;
  • російську космонавтку Анну Кікіну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink у космос.

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