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NASA перенесло запуск миссии на МКС: в чем причина

Фото: NASA перенесло запуск миссии на МКС (wikimedia.by/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и NASA отложили запуск миссии Crew-5, которая должна доставить астронавтов на борт Международной космической станции. Все из-за урагана Ян, который приближается к Флориде.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Космодром, на котором ожидается начало миссии, соответственно расположен во Флориде.

Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой Dragon ожидался еще 3 октября. Однако надвигающийся на Флориду ураган несколько испортил планы NASA, в связи с чем было принято решение о переносе запуска минимум на 24 часа.

"Команды миссии будут продолжать наблюдать за влиянием от Яна на район космодрома во Флориде и могут снова изменить дату запуска, если это будет необходимо", - пишет NASA,

Ожидается, что в рамках Crew-5 в МКС на 5 месяцев отправят

  • астронавтов NASA Николь Аунапу Манн и Джоша Кассаду;
  • японца Коичи Вакату;
  • русскую космонавтку Анну Кикину.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно SpaceX осуществила очередной успешный запуск спутников Starlink в космос.

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