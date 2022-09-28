NASA перенесло запуск миссии на МКС: в чем причина

Космодром, на котором ожидается начало миссии, соответственно расположен во Флориде.

Первоначально запуск ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой Dragon ожидался еще 3 октября. Однако надвигающийся на Флориду ураган несколько испортил планы NASA, в связи с чем было принято решение о переносе запуска минимум на 24 часа.

"Команды миссии будут продолжать наблюдать за влиянием от Яна на район космодрома во Флориде и могут снова изменить дату запуска, если это будет необходимо", - пишет NASA,

Ожидается, что в рамках Crew-5 в МКС на 5 месяцев отправят