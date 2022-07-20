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NASA перенесло миссию по поиску воды на Луне: новая дата начала

Новина українською →
Среда 20 июля 2022 17:09
NASA перенесло миссию по поиску воды на Луне: новая дата начала Фото: NASA перенесло миссию по поиску воды на Луне (wikimedia.by SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) перенесло запуск ровера VIPER на Луну на ноябрь 2024 года. Аппарат предназначен для поиска воды на спутнике Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сначала начало миссии ожидалось в ноябре 2023 года, однако было решено перенести его на год, чтобы провести дополнительные испытания посадочного модуля.

NASA планирует запустить также и другие версии VIPER на двух коммерческих посадочных аппаратах, которые, как ожидается, отправят на Луну уже в текущем году. Один из них был разработан компанией Intuitive Machines, а второй - Astrobotic.

Отмечается, что запуск VIPER, является важной частью программы NASA Artemis, которая направлена на возвращение людей на Луну.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба сделал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

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