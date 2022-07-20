NASA перенесло місію з пошуку води на Місяці: нова дата початку

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) перенесло запуску ровера VIPER на Місяць на листопад 2024 року. Апарат призначений для пошуку води на супутнику Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Спочатку початок місії очікувався в листопаді 2023 року, однак було вирішено перенести його на рік, аби провести додаткові випробування посадкового модуля.

NASA планує запустити також і інші версії VIPER на двох комерційних посадкових апаратах, які, як очікується, відправлять на Місяць вже в поточному році. Один з них був розроблений компанією Intuitive Machines, а другий - Astrobotic.

Зазначається, що запуск VIPER, є важливою частиною програми NASA Artemis, яка спрямована на повернення людей на Місяць.